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وطنية

هولندا‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬محتالي‭ ‬طلبات‭ ‬التأشيرة‭ ‬بالمغرب

منذ دقيقة واحدة
اعترفت‭ ‬السلطات‭ ‬الهولندية‭ ‬بوجود‭ ‬وسطاء‭ ‬بالمغرب‭ ‬يتحايلون‭ ‬على‭ ‬أنظمتها‭ ‬المعلوماتية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬السفر،‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬الصعوبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬بسفارتها‭.‬ وأقرت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬بتحايل‭ ‬الوسطاء،‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وجهتها‭ “‬كاتي‭ ‬بيري‭”‬،‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمل،‭ ‬بخصوص‭ ‬مشاكل‭ ‬حجز‭ ‬المواعيد،‭ ‬وطول‭ ‬أجل‭ ‬الرد‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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