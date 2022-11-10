وطنية
هولندا تحذر من محتالي طلبات التأشيرة بالمغرب
اعترفت السلطات الهولندية بوجود وسطاء بالمغرب يتحايلون على أنظمتها المعلوماتية للحصول على تأشيرة السفر، ما يتسبب في الصعوبات المتعلقة بالحصول على موعد بسفارتها. وأقرت الحكومة الهولندية بتحايل الوسطاء، في رد على أسئلة وجهتها “كاتي بيري”، النائبة عن حزب العمل، بخصوص مشاكل حجز المواعيد، وطول أجل الرد علىأكمل القراءة »
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