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وطنية

إسبانيا‭ ‬تجني‭ ‬ثمار‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المغرب

منذ دقيقتين
العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الانتعاش‭      (‬خاص‭)‬
التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬تجاوزت‭ ‬عتبة‭ ‬السبعة‭ ‬ملايير‭ ‬أورو‭ ‬بزيادة‭ ‬مليارين‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬الماضي شرعت‭ ‬الجارة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬جني‭ ‬ثمار‭ ‬عودة‭ ‬الشراكة‭ ‬المغربية‭ ‬الإسبانية‭ ‬إلى‭ ‬سكتها،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها،‭ ‬خوسي‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس،‭ ‬أن‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬انتعشت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬تجديد‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬عتبة‭ ‬السبعة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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