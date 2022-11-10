وطنية
إسبانيا تجني ثمار الشراكة مع المغرب
التجارة الثنائية تجاوزت عتبة السبعة ملايير أورو بزيادة مليارين مقارنة مع العام الماضي شرعت الجارة الشمالية في جني ثمار عودة الشراكة المغربية الإسبانية إلى سكتها، إذ أعلن وزير خارجيتها، خوسي مانويل ألباريس، أن التجارة الثنائية انتعشت بشكل كبير بعد تجديد الشراكة بين البلدين لتتجاوز قيمتها عتبة السبعةأكمل القراءة »
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