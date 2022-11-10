الرياضة
“المسيرة الخضراء” بماراثون إسطنبول
شارك فريق مغربي يحمل اسم “المسيرة الخضراء”، الأسبوع الماضي بماراثون إسطنبول الدولي، الذي تزامن تنظيمه مع الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. وأوضح بلاغ ل”مؤسسة المغرب”، صاحبة المبادرة، أن “مشاركتها في هذه التظاهرة الرياضية تندرج في إطار الدبلوماسية الموازية المتبعة من قبلها على مختلف المستويات بين المغرب وتركيا، بغيةأكمل القراءة »
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