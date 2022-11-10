الرياضة
خنيفرة يؤهل لاعبين
تمكن شباب أطلس خنيفرة من تأهيل لاعبين، بعدما أهل في وقت سابق حبيب الله فوفانا وعمر قيدي. وقال مصدر مسؤول إنه تم تأهيل لاعبين من أبناء مدرسة شباب أطلس خنيفرة، ويتعلق الأمر بالمدافع الأيسر بوشعيب بوتريد، ومتوسط الميدان حمزة أوخلف. ويسترجع شباب أطلس خنيفرة خدمات المدافع السنيغالي تيرنوأكمل القراءة »
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