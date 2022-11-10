الرياضة
جمع سري لشباب الحسيمة
تتجه مجموعة من منخرطي ومحبي شباب الحسيمة لكرة القدم، نحو الطعن في قانونية الجمع العام الذي عقدته لجنة تصريف الأعمال، أول أمس (الثلاثاء)، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية الحسيمة، وأسفر عن انتخاب رضوان المسناوي رئيسا. واعتبر منخرطون ومهتمون بشؤون النادي، الجمع سالف الذكر غير قانوني، مطالبين العصبة الوطنيةأكمل القراءة »
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