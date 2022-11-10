ملف الصباح
مدارس فاس… “حشيش ومعجون”
آباء قلقون على أبنائهم وحقوقيون يطلقون حملة “أطفالنا في خطر” تحولت أبواب المؤسسات التعليمية ومحيطها، إلى أسواق مفتوحة، يتنافس فيها مروجو جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية لاستقطاب مدمنين من الجنسين، واستغلالهم في ترويجها، دون أن تنفع مختلف الحملات الأمنية في استئصال ورم ما فتئ ينخر سلوك أطفالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا