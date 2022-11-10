أســــــرة
سينما
تشرع القاعات السينمائية منها “ميغاراما”، ابتداء من 16 نونبر الجاري، في عرض أحدث أفلام النجم المغربي الفرنسي جاد المالح بعنوان “Reste un peu”. ويروي المالح من خلال فيلمه، سيرته الذاتية، وأسرارا وتفاصيل شخصية عن حياته، خاصة خلال الفترة التي قرر فيها العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قضىأكمل القراءة »
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