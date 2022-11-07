اذاعة وتلفزيون
“دريم أرتيست” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (الاثنين)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و25 دقيقة، على موعد مع برايم جديد من البرنامج “دريم ارتيست” في موسمه الأول. ويسعى البرنامج لاكتشاف المواهب في مجالات فنية مختلفة، منها التصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم والكتابة على الجدران والتركيب والفن الرقمي، إذ يدخل المشاركونأكمل القراءة »
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