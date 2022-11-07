اذاعة وتلفزيون
عكرود: مغاربة يبصرون بعيون أجنبية
قالت لـلصباح إن قرار تبرعها بأعضائها لم يأت نتيجة تأثرها بالثقافة الكندية قالت الفنانة سناء عكرود، إن قرار تبرعها بالأعضاء راودها قبل سنوات “منذ أن كتبت سيناريو يتناول هذا الموضوع، ثم استعلمت عن الأمر أكثر، فوجدت الخصاص الهائل في التبرع بالأعضاء والأنسجة الذي نعانيه في المغرب وخصاصاأكمل القراءة »
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