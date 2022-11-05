الرياضة
شد الحبل متواصل بجامعة الدراجات النارية
أيت بلا قال إنه ظلم والرئيس يؤكد أن الوزارة شاهدة على المصادقة يتواصل الجدل داخل جامعة الدراجات النارية، بخصوص القرار التأديبي الذي سلط على الدراج أمين أيت بلا، الذي يعتبره غير قانوني لأنه صادر عن لجنة غير قانونية، بناء على النظام التأديبي للجامعة، في وقت يتشبث الرئيس،أكمل القراءة »
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