تفكيك شبكة لتهريب وترويج التبغ و“المعسل” بأكادير

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم (الخميس)، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و54 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج التبغ ومادة “المعسل”.

وعلمت “الصباح” أن تنفيذ هذه العملية الأمنية جرى بداخل مستودع لتخزين البضائع بمدينة تيكيوين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخله عن حجز طنين و338 كيلوغراما من مادة “المعسل” و32 ألف و500 علبة من السجائر المهربة من مجموعة من الأنواع، فضلا عن حجز أربع سيارات، اثنان منها نفعية، تستعمل في نقل هذه البضائع المهرية.

وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.