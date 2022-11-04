الرياضة
غيابات بالسريع أمام بني ملال
يعاني سريع وادي زم غياب ثلاثة لاعبين أساسيين، في ديربي الجهة، الذي يقام اليوم (الجمعة)، أمام رجاء بني ملال، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة التاسعة من بطولة القسم الثاني. ويغيب حمزة المدني الذي أصيب أمام شباب بنكرير، ومراد حيبور الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين، والمهدي مفضل الذيأكمل القراءة »
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