الرياضة
الإصابة تبعد وايا عن التداريب
لم يتمكن الحارس المهدي وايا من إكمال الحصة التدريبية لفريقه أولمبيك آسفي، أول أمس (الثلاثاء)، بسبب آلام في الفخذ. وأفاد مصدر مسؤول أن الحارس خضع للفحوصات الطبية الأولية، وتم تحديد نوعية إصابته، وقال إنها ليست خطيرة، على أن يخضع إلى فحوصات أخرى. والتحق وايا بالفريق العبدي قبلأكمل القراءة »
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