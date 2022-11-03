ملف الصباح
تطوير الاقتصاد
< ننتظر من صدور قانون تقنين القنب الهندي أمورا كثيرة، بينها المساهمة في تحقيق اقتصاد بديل للمزارعين، والحد من الاتجار غير المشروع في القنب الهندي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. وبالنسبة إلى موضوع الاقتصاد البديل، أود أن أثير الانتباه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار فكرة أساسية ومصيريةأكمل القراءة »
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