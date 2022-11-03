حوادث
اعتقالات في حملات أمنية بالجديدة
كمائن أطاحت بمروجي مخدرات ولصوص ومبحوث عنهم تمكنت عناصر فرقة الدراجين من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بحيازة كمية مهمة من الأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا، بدرب البركاوي، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في أفق إخضاعه لبحث قضائي. وفي عملية مماثلة، تمكنت عناصر الفرقة السياحيةأكمل القراءة »
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