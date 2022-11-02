حوادث
النصب على بنوك في معاملات مشبوهة
حسابات بنكية وهمية تستغل في التهرب الضريبي وتهريب أموال وقعت وكالات بنكية ضحية عملية نصب محكمة من قبل مسيري شركات، تمكنوا بطرقهم الخاصة من فتح حسابات بنكية سواء باسم شركات وهمية تتشابه أسماؤها مع شركاتهم الحقيقية أو بأسماء غير حقيقية، واستغلالها في عمليات مالية مشبوهة تقدر بالملايير.أكمل القراءة »
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