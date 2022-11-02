مجتمع
عراقيل في مشروع “انطلاقة”
شاب حصل على الموافقة لتمويل مشروعه ومسؤول يعرقله صدمة يعيشها شاب راهن على مشروع “انطلاقة” لتمويل مشروع تربية البقر وإنتاج الحليب والأجبان ضواحي مراكش، إذ رغم حصوله على الموافقة لتمويل مشروعه، عمد مسؤول جهوي للتشويش على الملف ومنع إكماله لأسباب غامضة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد،أكمل القراءة »
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