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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬استعمال‭ ‬العطور

منذ 24 ثانية
لا‭ ‬ينبغي‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬استعمالها.  ‭(‬خاص‭)‬
يقتضي‭ ‬وضع‭ ‬العطر‭ ‬اتباع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد،‭ ‬حسب‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يبالغ‭ ‬في‭ ‬استعماله‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬الكيفية‭ ‬الصحيحة‭ ‬لذلك‭.‬ ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬إن‭ ‬العطر‭ ‬ذا‭ ‬الرائحة‭ ‬الخفيفة‭ ‬يعتبر‭ ‬مناسبا‭ ‬أكثر‭ ‬للفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬وللأشهر‭ ‬الأكثر‭ ‬حرارة،‭ ‬بينما‭ ‬العطر‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬تركيزا‭ ‬أعلى‭ ‬يلائم‭ ‬المناسبات‭ ‬المسائية‭ ‬والطقس‭أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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