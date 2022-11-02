أســــــرة
”إيتيكيت” استعمال العطور
يقتضي وضع العطر اتباع مجموعة من القواعد، حسب المختصين في المجال، مؤكدين أن البعض يبالغ في استعماله ولا يعرف الكيفية الصحيحة لذلك. ويقول المختصون إن العطر ذا الرائحة الخفيفة يعتبر مناسبا أكثر للفترة الصباحية وللأشهر الأكثر حرارة، بينما العطر الذي يمتلك تركيزا أعلى يلائم المناسبات المسائية والطقسأكمل القراءة »
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