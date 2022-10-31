تعزيز التعاون في المجال الديني موضوع مباحثات بين المغرب وسنغافورة

أجرى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع ماساغوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ، المكلف بالشؤون الدينية في سنغافورة، تمحورت أساسا حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الديني .

وأبرز التوفيق، في تصريح للصحافة عقب لقائه بالوزير السنغافوري الذي يزور المغرب على رأس وفد هام، أن هذا الأخير يحمل “العديد من المشاريع التي يرغب في الاستفادة من تجربة المغرب فيها”، سيما في مجالي التعليم وتسيير المساجد .

وتابع الوزير أن الوفد السنغافوري يتطلع من خلال زيارته إلى تقديم صورة بلد يحكمه القانون ويتمتع فيه المسلمون بحقوقهم ويمارسون ديانتهم وفق القواعد المطلوبة، رغم أن نسبتهم لا تتعدى 15 بالمائة من سكان هذا البلد .

من جهته، قال ماساغوس ذو الكفل ،في تصريح مماثل،إن زيارته والوفد المرافق له للمغرب تروم تعميق العلاقات بين البلدين والاستفادة من التجربة المغربية لاسيما في مجال التعليم الديني .

وأضاف أن سنغافورة التي يعيش بها 600 ألف مسلم (15 بالمائة من الساكنة) وتتميز بكونها بلدا منفتحا، تتطلع لأن تصبح نموذجا عبر العالم في مجال العيش المشترك والمساهمة في ازدهار البلاد.