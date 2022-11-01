مجتمع
العطش في دواوير بالبيضاء
خلافات مع جمعية للتوزيع تحرم السكان من مياه الشرب لا تزال بعض الدواوير داخل جماعات البيضاء تعاني إشكالية العطش، رغم أنها تقع في أكبر مدينة بالمملكة، وعاصمتها الاقتصادية، وإذا كانت بعض المناطق تعاني العطش بسبب الجفاف، فإن سكان دواري دراعو وعبد الحق، بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر،أكمل القراءة »
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