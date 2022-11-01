الرياضة
أندية نسوية ترفض مساعدة ممثل المغرب
كشفت معطيات حصل عليها “الصباح”، أن بعض الأندية النسوية بالقسم الوطني الأول، رفضت إعارة لاعباتها إلى الجيش الملكي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الأخيرة، من أجل تعزيز صفوفه، قبل المشاركة في عصبة الأبطال الحالية. ورفضت أندية بالقسم الوطني الأول للكرة النسوية، تمكين الفريق العسكري النسوي من لاعبات أجنبيات،أكمل القراءة »
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