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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬يفتشون‭ ‬عن‭ ‬أخطاء‭ ‬الآخرين‭ ‬وكأنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬كنز‭. ‬عقول‭ ‬تستحق‭ ‬الشفقة‭ “.‬ بن‭ ‬هلال قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الكويتي‭ ‬نواف‭ ‬مسفر‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬يريدون‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬للم‭ ‬الشمل،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬نفوسهم‭ ‬دنسة‭ ‬تقاسي‭ ‬لزرع‭ ‬الفتن‭”.‬ ‮ ‬الرفرافي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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