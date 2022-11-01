الصباح الفني
قالوا
الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا في “تويتر”: “يفتشون عن أخطاء الآخرين وكأنهم يبحثون عن كنز. عقول تستحق الشفقة “. بن هلال قال الكاتب الكويتي نواف مسفر بن هلال في “تويتر”: “يريدون قمة عربية للم الشمل، بينما كانت نفوسهم دنسة تقاسي لزرع الفتن”. الرفرافي كتب الشاعر التونسي محمدأكمل القراءة »
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