أمن مطار البيضاء يطيح بفرنسيين مبحوث عنهما من قبل “أنتربول”

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، أمس (السبت)، من توقيف فرنسيين يبلغان من العمر 35 و22 سنة، الأول من أصول مقدونية ومرافقته من أصول تونسية، يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وعلمت “الصباح” أن المشتبه فيهما جرى توقيفهما مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار تونس العاصمة، بعد أن أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنهما يشكلان موضوع بحث بموجب نشرة حمراء، للاشتباه في تورطهما في نشاط عصابة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بين إسبانيا وفرنسا.

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، سيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.