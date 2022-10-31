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الرياضة

الفتح يهزم نفسه

منذ دقيقة واحدة
الباسل سجل في مرماه أمام الرجاء في مباراة حضرها 35 ألف مشجع ساهم هدف المهدي الباسل، لاعب الفتح الرياضي، في مرماه، في الدقيقة الثانية من المباراة التي جمعت الفريق بالرجاء الرياضي، في تعرض الفريق الرباطي للهزيمة الأولى هذا الموسم، مقابل الفوز الثاني للرجاء، أول أمس (السبت)، لحسابأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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