بالصور … حجز أطنان الهواتف والحواسيب والألبسة بطنجة المتوسط

باشرت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، منذ صباح أمس (الخميس)، إجراءات إحصاء أطنان من المواد المهربة، ضمنها حواسيب وهواتف محمولة وألبسة جديدة، جرى حجزها ليلة أول أمس، في عملية أشرفت عليها مصلحة التفتيش والتدقيق بالميناء ذاته.

ووفق مصادر “الصباح” فإن ثلاث شاحنات مقطورة، مملوءة عن آخرها بالسلع المهربة، ضبطت بميناء طنجة المتوسط، قادمة من الجزيرة الخضراء.

وإلى حدود ظهر أمس (الخميس)، تواصلت الإجراءات الجمركية، وينتظر أن تدخل مصلحة الشرطة القضائية الولائية على الخط، لإجراء أبحاث مع السائقين، والتعرف على الجهات المستقبلة ومختلف المتورطين في التهريب.

المصطفى صفر