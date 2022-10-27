الرياضة
إناث الجيش يضمن 100 ألف دولار
«كاف» خصصت 400 ألف للمتوج بالعصبة ضمن الجيش الملكي لكرة القدم النسوية 100 ألف دولار، بمشاركته في نهائيات بطولة إفريقيا للكرة النسوية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 30 أكتوبر الجاري و13 نونبر المقبل بالمغرب. وأعلنت “كاف” أن الجوائز المالية المخصصة للمشاركين في النهائيات، تتراوح بين 400 ألفأكمل القراءة »
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