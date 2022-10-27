الرياضة
الركراكي يكثف تحضيراته للمونديال
زار حكيمي وبوفال وأوناحي وانتقل إلى إسبانيا قبل الذهاب إلى إنجلترا تابع وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، رفقة مساعده رشيد بنمحمود، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ماكابي حيفا، مساء أول أمس (الثلاثاء)، لحساب منافسات عصبة الأبطال الأوربية، والتقيا أشرف حكيمي. وعلمت “الصباح”، أن الركراكي انتقل إلىأكمل القراءة »
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