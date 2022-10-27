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الصباح الفني

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منذ 7 ثواني
‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬لقراءة‭ ‬الأفكار بات‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬للعلماء‭ ‬الآن‭ ‬قراءة‭ ‬أفكارك‭ ‬باستخدام‭ ‬نموذج‭ ‬مدعوم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصاً‭ ‬لفك‭ ‬تشفير‭ ‬عمليات‭ ‬مسح‭ ‬الدماغ‭.‬ يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬الاختراق‭ ‬غير‭ ‬الجراحي،‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬جامعة‭ ‬تكساس،‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬التحدث‭ ‬أو‭ ‬الكتابة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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