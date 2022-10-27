الصباح الفني
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تقنية جديدة لقراءة الأفكار بات من الممكن للعلماء الآن قراءة أفكارك باستخدام نموذج مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصاً لفك تشفير عمليات مسح الدماغ. يمكن أن يساعد هذا الاختراق غير الجراحي، الذي طورته جامعة تكساس، أولئك الذين لا يستطيعون التحدث أو الكتابة للتواصل مع الآخرين لأول مرة.أكمل القراءة »
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