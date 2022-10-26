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الرياضة

تولوز يتابع حيمود

منذ 54 ثانية
جماهير الوداد تكتسح التصويت بـ «غلوب سوكر» تابع مسؤولو تولوز الفرنسي عبد الله حيمود، لاعب الوداد، في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء في ديربي الجولة السادسة من البطولة. وذكرت مصادر متطابقة أن مسؤولي تولوز حصلوا على تقارير خاصة بلاعب الوداد، وتابعوا الديربي من أجل الوقوف على مؤهلاته.أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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