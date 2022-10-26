الرياضة
صفعة أخرى للإدارة التقنية
منتخب الشباب ينهزم أمام منافس لا يمارس في أي بطولة فشل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب، بعد هزيمته أمام ليبيا بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين)، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات منطقة شمال إفريقيا بمصر. وكانأكمل القراءة »
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