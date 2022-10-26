الرياضة
أزمة بجامعة الدراجات النارية بسبب أيت بلا
تفجر جدل قانوني بجامعة الدراجات النارية، مع المكتب المديري الحالي، كان ضحيته الدراج أمين أيت بلا. وعلمت “الصباح”، أن الدراج الذي أنهى البطولة الوطنية الموسم الماضي في المركز الثالث، رغم تعرضه لإصابة بالغة في الكتف، كان من المرجح حسب أنظمة الجامعة، المشاركة في بطولة عالمية رفقة صاحبيأكمل القراءة »
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