مجتمع
الدريوش… الطريق إلى التنمية
تنفيذ مخطط التنمية الحضرية حول المدينة إلى وجهة جذابة للمستثمرين تقع الدريوش على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الناظور وتطوان، وتخضع لنظام وحدة المدينة، إذ أصبحت تدبر من قبل مجلس الجماعة الذي يضم 20 مستشارا. ويتشكل المجلس الحالي من ثلاثة أحزاب، أحدها يمثل الأغلبية، وهو التجمعأكمل القراءة »
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