اذاعة وتلفزيون
“علي زاوا” في نسخة جديدة
أول فيلم لعيوش ستعيد القاعات عرضه بعد الاعتماد على تقنيات متطورة سيعود فيلم علي زاوا إلى قاعات السينما من جديد في نسخة متجددة، وهو أحد أفلام نبيل عيوش السينمائية، والذي طرحه قبل 20 سنة. وسيعرض الفيلم مع الاحتفاظ بالمشاهد والتوضيب نفسها مع استعمال تقنيات صورة وصوت متطورةأكمل القراءة »
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