ملف عـــــــدالة
حلم تحول إلى كابوس
يسعى العديد من المواطنين، سيما المقيمين بالخارج، إلى امتلاك شقق أو بقع سكنية بأثمنة تفضيلية نسبيا يوفرها نظام الوداديات السكنية، إلا أن هذا العرض السكني يبقى محفوفا بمخاطر الوقوع في شباك مافيا تقوم بالسطو على أموالهم. في هذا السياق، ارتأت “الصباح” إدراج إحدى حالات نصب واحتيال استهدفتأكمل القراءة »
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