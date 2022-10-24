أخبار الصباح
أخبار الصباح
< قتل اهتزت سلا الجديدة، ليلة أول أمس (السبت)، على وقع جريمة قتل حارس ليلي بإقامة سكنية. وأظهر شريط مسجل تربص القاتل بالسكن المخصص للحارس، وكيفية الأخذ بخناقه، وضرب رأسه مع جدران البيت بقوة. وتعكف المصالح الأمنية على البحث في الفعل الجرمي بالمدينة، التي اهتزت لجرائم قتلأكمل القراءة »
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