سباق العمرة .. “إيد لاين” نموذجا

تتميز وكالات الأسفار الجيدة، من خلال برنامجها لأداء عمرة في توقيت مهم من السنة، بما أنها من بين أهم الشعائر الدينية.

لهذا الغرض تضع عدد من الوكالات برامجها للعموم، الراغبين في الاستفادة، بأسعار مختلفة.

“إيد لاين” من الوكالات الناجحة في هذا المجال إذ تتميز بأسعارها التفضيلية، وبرامجها الاستثنائية، إذ أطلقت أخيرا برنامج رحلات العمرة لشهر نونبر المقبل.

وتمكنت الوكالة أخيرا من جذب عدد كبير من المسافرين، محبي السفر عبر العالم، وتعتبر السعودية (العمرة والحج) وتركيا ومصر أبرز وجهاتها الناجحة.