وطنية
“غموض” حول 260 هكتارا بالبيضاء
صادق أعضاء مجلس جماعة البيضاء، الأربعاء الماضي، على قرار البدء في استغلال المطرح العمومي الثالث بإقليم مديونة على مساحة شاسعة هذه المرة، تتجاوز 260 هكتارا، في استمرار الغموض حول الطريقة التي تستفيد منها الجماعة من العقار. ورغم التعديلات التي لحقت الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية (المديرية العامةأكمل القراءة »
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