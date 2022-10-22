وطنية
أخنوش ينهي ملف الأساتذة الباحثين
وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أول أمس (الخميس) بالرباط، اتفاقا يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ووقع الاتفاق عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرةأكمل القراءة »
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