حوادث
قتل “خضار” أمام مسجد بفاس
قتل “خضار” أمام مسجد بفاس توفي بائع متجول للفواكه، عصر أول أمس (الخميس)، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في عنقه ورأسه بعد مهاجمته أثناء خروجه من مسجد المحسنين قرب قنطرة مجاورة لمحلات الجزارة بالسوق المركزي ببنسودة، في ظروف غامضة ولأسباب تبحث فيها الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة.أكمل القراءة »
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