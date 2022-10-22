خاص
ميزانية بأبعاد اجتماعية
حمل مشروع قانون المالية 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أول أمس (الخميس)، أمام أعضاء البرلمان في جلسة مشتركة، أبعادا اجتماعية، تعكس إرادة الحكومة في تنزيل متطلبات الدولة الاجتماعية. وظهرت أولى علامات ذلك، في رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، ومنح دعم مباشر لفقراءأكمل القراءة »
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