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خاص

ميزانية‭ ‬بأبعاد‭ ‬اجتماعية‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
حمل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬نادية‭ ‬فتاح‭ ‬العلوي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مشتركة،‭ ‬أبعادا‭ ‬اجتماعية،‭ ‬تعكس‭ ‬إرادة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬متطلبات‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وظهرت‭ ‬أولى‭ ‬علامات‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬ميزانية‭ ‬قطاعي‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومنح‭ ‬دعم‭ ‬مباشر‭ ‬لفقراء‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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