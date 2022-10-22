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مشاهير

منذ 50 ثانية
زكي تعود لدراما رمضان تعود النجمة منى زكي إلى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، تعاقدت على بطولته، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير. وبدأ مخرج العمل في اختبارات الأداء لبعض الشخصيات الموجودة في الأحداث استعدادا لإبرام التعاقدات مع الفنانينأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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