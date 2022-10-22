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“كورونا” زادت منسوبه
حي سيدي يوسف بن علي بمراكش أصبح فضاء لتفريخ الجريمة ازدادت حدة عنف الشوارع في الفترة الأخيرة، في ظل غياب مواكبة حكومية ومجتمعية بإمكانها مناقشة الظاهرة ومعالجتها بعيدا عن المقاربة الأمنية، التي أثبتت أنها وحدها ليس كفيلة بلجم هذه الظاهرة. ومراكش، على غرار العديد من المدن الكبرى،أكمل القراءة »
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