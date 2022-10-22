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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقة واحدة
أسماء‭ ‬لزرق‭ (‬خاص‭)‬
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬النسيان،‭ ‬اشبع‭ ‬بمن‭ ‬تحب‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تحمله‭ ‬معك‭ ‬في‭ ‬عزلتك‭ ‬جثة‭ ‬تنغص‭ ‬عليك‭ ‬حياتك‭”.‬ لزرق كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬أسماء‭ ‬لزرق‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬استمتع‭ ‬بأشيائك‭ ‬المفضلة‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬تبدو‭ ‬تافهة‭ ‬للغير،‭ ‬أنت‭ ‬غير‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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