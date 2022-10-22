الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “قبل أن تحاول النسيان، اشبع بمن تحب حتى لا تحمله معك في عزلتك جثة تنغص عليك حياتك”. لزرق كتبت الفنانة أسماء لزرق على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “استمتع بأشيائك المفضلة مهما كانت تبدو تافهة للغير، أنت غيرأكمل القراءة »
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