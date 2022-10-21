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وطنية

التصدير يلهب أسعار البيض

منذ دقيقتين
في وقت يعيش فيه المغرب موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة ظروف ومشاكل الطاقة والجفاف، هناك بعض الفئات المهنية التي استغلت الظرفية من أجل الرفع من الأسعار، واستغلال هذا المناخ، بتخفيض الإنتاج، والدفع نحو أن تصبح بعض المواد نادرة في السوق، قصد رفع السعر. وأبرز مثال عن هذهأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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