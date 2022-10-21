الرياضة
الرجاء يتنفس الصعداء
حقق أول فوز في البطولة واعتقال 40 شخصا وحجز أسلحة بيضاء وإصابة أفراد من القوات العمومية أنقذت ضربة جزاء أعلن عنها الحكم ياسين بوسليم، في الوقت بدل الضائع الرجاء الرياضي، ونفذها محمد النهيري، من تعثر جديد، أمام حسنية أكادير، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة الخامسة من البطولةأكمل القراءة »
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