اذاعة وتلفزيون
“دموع إبليس” في إيطاليا
أعلن المخرج هشام الجباري عرض فيلمه “دموع إبليس”، ضمن فقرة بانوراما للفيلم المغربي لفائدة جمهور الجالية المغربية بتريفيسو والبندقية بإيطاليا، في إطار فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان الإيطالي المغربي. وتقاسم الجباري الخبر مع متابعيه على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، كما وجه الشكر إلى الممثل البشير واكين، المقيم بإيطاليا.أكمل القراءة »
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