وطنية
”سمسرة” للحصول على مناصب عليا
وجه نقابيون اتهامات إلى بعض المسؤولين في الوكالات الحضرية الذين يستعملون أسلوب “التسمسير”، على حد تعبيرهم، قصد ولوج مناصب المسؤولية، ما أدى إلى سيادة الفوضى، وسوء التدبير المؤسساتي لدرجة أن وكالات حضرية معرضة قريبا للإفلاس بعدما كان لها دور طلائعي في محاربة فساد التعمير. وطالبت المنظمة الديمقراطيةأكمل القراءة »
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