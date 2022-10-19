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وطنية

‭”‬سمسرة‭” ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مناصب‭ ‬عليا

منذ دقيقتين
وجه‭ ‬نقابيون‭ ‬اتهامات‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوكالات‭ ‬الحضرية‭ ‬الذين‭ ‬يستعملون‭ ‬أسلوب‭ “‬التسمسير‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيرهم،‭ ‬قصد‭ ‬ولوج‭ ‬مناصب‭ ‬المسؤولية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سيادة‭ ‬الفوضى،‭ ‬وسوء‭ ‬التدبير‭ ‬المؤسساتي‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬حضرية‭ ‬معرضة‭ ‬قريبا‭ ‬للإفلاس‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬طلائعي‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬فساد‭ ‬التعمير‭.‬ وطالبت‭ ‬المنظمة‭ ‬الديمقراطية‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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