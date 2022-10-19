الأولى
تزوير في تنازلات الجمارك
محامون في قلب تلاعبات بمحاضر الصلح في ملفات محالة على القضاء مازالت الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، متواصلة في فضيحة تزوير تخص تنازلات إدارة الجمارك، عن الحق في المتابعة في عدد من الملفات المحالة على القضاء، من خلال محاضر الصلح، التي يتم الإدلاء بها. وأفادتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا