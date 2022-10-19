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الرياضة

الوزارة تنصف بن يحيى وتحرج جامعة السيارات

منذ 25 ثانية
السائق سيحضر مسابقة عالمية بمارسيليا بمشاركة أبطال من 80 دولة أعاد شكيب بنموسى، وزير الرياضة، الأمور إلى نصابها بخصوص مشاركة السائق المغربي ميكاييل بن يحيى، في سباق دولي بمارسيليا، ابتداء من 26 أكتوبر الجاري، إذ أجبر الجامعة الملكية لسباقات السيارات، على تقديم رخصة تجعله ممثلا للمملكة خلالأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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