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الصباح الفني

سعيد‭ ‬عاهد‭ ‬ضيف‭ “‬قهوة‭ ‬وكتاب‭”‬

منذ 11 دقيقة
سعيد‭ ‬عاهد ‭(‬خاص‭)‬
استضافت‭ ‬المكتبة‭ ‬الوسائطية‭ ‬التاشفيني‭ ‬بالجديدة،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬الكاتب‭ ‬والصحافي‭ ‬والشاعر‭ ‬والمترجم‭ ‬المغربي‭ ‬سعيد‭ ‬عاهد،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬لقاءاتها‭ ‬الأدبية‭ ‬والفكرية‭ “‬قهوة‭ ‬وكتاب‭” ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬جمعه‭ ‬بثلة‭ ‬من‭ ‬المفكرين‭ ‬والمثقفين‭ ‬للنبش‭ ‬في‭ ‬ذاكرته‭ ‬وطفولته‭ ‬وأهم‭ ‬ما‭ ‬ميز‭ ‬مسيرته‭ ‬الأدبية‭.‬ وعرف‭ ‬اللقاء‭ ‬الأدبي‭ “‬قهوة‭ ‬وكتاب‭” ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬بتنشيطه‭ ‬مريا‭ ‬جوداني،‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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