الصباح الفني
سعيد عاهد ضيف “قهوة وكتاب”
استضافت المكتبة الوسائطية التاشفيني بالجديدة، السبت الماضي، الكاتب والصحافي والشاعر والمترجم المغربي سعيد عاهد، ضمن سلسلة لقاءاتها الأدبية والفكرية “قهوة وكتاب” في لقاء جمعه بثلة من المفكرين والمثقفين للنبش في ذاكرته وطفولته وأهم ما ميز مسيرته الأدبية. وعرف اللقاء الأدبي “قهوة وكتاب” الذي قامت بتنشيطه مريا جوداني،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا